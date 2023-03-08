رئيس القضاء يبحث مع رئيس كردستان تعزيز مبدأ سيادة القانون

وقال إعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "التقى رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان رئيس اقليم كردستان السيد نيجيرفان بارزاني خلال زيارته الإقليم".وأضاف: "تم بحث التعاون بين القضاء الاتحادي والقضاء في الاقليم بما يعزز مبدا سيادة القانون".