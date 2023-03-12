العراق والمغرب يبحثان أهمية التعاون في مجال القانون الدستوري

وذكر اعلام المحكمة الاتحادية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "عبود استقبل وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي وبحث معه دور المحكمة الاتحادية العليا في ممارسة اختصاصاتها الحصرية".وأضاف، أن "اللقاء شهد التباحث حول أهمية التعاون بين البلدين في مجال القانون الدستوري".واتم البيان: "حضر اللقاء وزير العدل العراقي خالد شواني".