السوداني يصل البصرة لافتتاح مؤتمر العراق للمناخ وعدد من المشاريع الستراتيجية

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "وصل إلى محافظة البصرة لافتتاح مؤتمر العراق للمناخ، الذي تستضيفه المحافظة على مدى يومين، بمشاركة دولية وإقليمية وحكومية".وأضاف البيان، أن "المؤتمر سيناقش تأثير التغيّرات المناخية في العراق وسبل المعالجة، ويأتي انسجاماً مع المنهاج الوزاري للحكومة، وتلبيةً لمتطلبات البرنامج الحكومي في إيجاد المعالجات الناجعة للتخفيف من آثار مشكلة التغيّر المناخي في العراق، التي تتركز في شحّ المياه وزيادة مساحات التصحّر".وأشار الى أن "زيارة السوداني إلى البصرة افتتاح مستشفى تتضمن السياب، وافتتاح سايلو أم قصر".