طالباني لزيدان: ندعم القرارات القانونية والدستورية لمجلس القضاء

وذكر المكتب الاعلامي رئيس الاتحاد الوطني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طالباني استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى في العراقفائق زيدان، خلال لقاء حضره رفعت عبدالله مقرر الهيئة العاملة وخالد شواني عضو المكتب السياسي ونزار آميدي وزير البيئة في الحكومة الاتحادية".وبحث الجانبان، بحسب البيان "آخر التطورات والمستجدات السياسية في البلاد"، مؤكدا "ضرورة حماية الاستقرار وترسيخ القانون".و اكد طالباني "دعم الاتحاد الوطني الكامل من اجل تجاوز العراقيل وتطوير مؤسسات الدولة وتقديم المزيد من الخدمات"، مشيرا الى "دعمه بشكل كامل القرارات القانونية والدستورية لمجلس القضاء الاعلى من اجل مواجهة الفساد وسيادة القانون في البلاد".