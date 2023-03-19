لجنة العلاقات الخارجية تنتخب رئيسها ونائبيه

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، إنه "لجنة العلاقات الخارجية انتخبت النائب ديلان غفور صالح رئيساً لها".وأضاف البيان أنه "تم انتخاب النائب جبار الكناني نائباً اول والنائب وصفي العاصي نائب ثاني".