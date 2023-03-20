وزير التجارة السعودي يصل العراق

وذكر بيان لوزارة التخطيط، ورد لـ السومرية نيوز، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد علي تميم أستقبل وزير التجارة في المملكة العربية السعودية ماجد عبد الله القصبي، والوفد المرافق له".وأضاف، أن "الجانبين بحثا تعزيز وتطوير التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين".