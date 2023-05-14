مكتب الصدر يُحدد مدّة انتهاء تسليم تعهّد "بصمة الدم"

وذكر المكتب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "نود إعلامكم بأن مدّة تسليم (تعهد بصمة الدم) ستنتهي يوم الثلاثاء الموافق 25 شوال المكرم 1444".ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق، أنصاره إلى توقيع تعهد بمقاطعة جماعة "أصحاب القضية".وكتب الصدر ورقة التعهد ونشرها "صالح محمد العراقي" المعروف بصفة وزيرهوجمّد الصدر تياره وأغلق مكتبه بعدما دعا بعض الأشخاص ممن يعرفون بـ"أصحاب القضية" إلى مبايعته بصفته المهدي المنتظر، في مسجد الكوفة خلال اعتكاف دعا إليه في الأيام الأخيرة من شهر رمضان.ويقول زعيم التيار الصدري عن هؤلاء الأشخاص إنهم "فاسقون وكافرون".