العراق وأوكرانيا يبحثان العلاقات الثنائية في جدة

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " اللقاء شهد التباحث بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز مسار التعاون في المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة".وأضاف ان "رئيس مجلس الوزراء أكد ضرورة اعتماد الطرق الدبلوماسية ومنح فرصة للحوار للوصول إلى حلّ سلمي في أوكرانيا وإحلال الأمن والسلام، وتجنّب المزيد من التصعيد".من جانبه، بيّن الرئيس الأوكراني "حرص بلده على تنمية التعاون بين البلدين وسبل توطيده في مجالات عدة، وقدم دعوة إلى رئيس مجلس الوزراء لزيارة أوكرانيا، مشيداً بدور العراق المحوري في المنطقة وجهوده في دعم أمنها واستقرارها".