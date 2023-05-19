العراق والامارات يناقشان سبل التعاون في المجالين الاقتصادي والاستثماري

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في مدينة جدّة السعودية، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وذلك على هامش أعمال القمة العربية الـ(32)".وأضاف: "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل وتوطيده في مختلف المجالات، كما شهد اللقاء التباحث في عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء بحسب البيان، "حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع دولة الإمارات الشقيقة، لاسيما في المجالين الاقتصادي والاستثماري، كما حمّل الشيخَ منصور بن زايد تحياتهِ إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة".من جانبه نقل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لرئيس مجلس الوزراء، تحيات رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته للعراق وشعبه بالأمن والازدهار، مؤكداً رغبة بلاده في المزيد من التعاون المشترك مع العراق، بما يحقق المصالح المتبادلة".