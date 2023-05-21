الأمم المتحدة تؤكد دعم ترسيخ الاستقرار الأمني والاقتصادي في العراق

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم قصر بغداد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، واستمع إلى شرح مستفيض قدمته الأخيرة حول إحاطتها بخصوص الوضع العام في العراق والتي عرضتها على مجلس الأمن الدولي".وأكدت بلاسخارت "دعم الأمم المتحدة لكل ما من شأنه ترسيخ الاستقرار الأمني والاقتصادي في العراق وضمان سلامة مواطنيه وتوفير احتياجاتهم الخدمية والإنسانية، معربة عن غبطتها بتطور ورسوخ الوضع الأمني في العاصمة بغداد والمدن الأخرى وهو ما أكدت عليه في إحاطتها".وبهذا الصدد، تحدث رئيس الجمهورية عن "تطورات الأوضاع العامة في البلاد، مبيناً أن الجهود التي تبذلها الحكومة لمعالجة العديد من الملفات ترتبط بتحسين ظروف المواطنين وأوضاعهم المعيشية والخدمية، مشيراً إلى ضرورة دعم الحكومة في تطبيق برنامجها استجابة لتطلعات الشعب العراقي في حياة حرة كريمة".وأكد "العمل على إنشاء مجلس أعلى للمياه من أجل حفظ أمن المياه المتعلق بالمناخ وبالتفاهمات مع دول الجوار، والحصول على كمية عادلة وضرورية من المياه، إضافة إلى تحسين إدارة المياه وازالة التجاوزات".كما ناقش الرئيس مع بلاسخارت "دور بعثة الأمم المتحدة في العراق وأهمية العمل والتنسيق لتذليل المعوقات أمام عدد من القضايا سيما قضية النازحين ومكافحة التغييرات المناخية والبيئية وشحة المياه".