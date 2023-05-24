المالية النيابية تؤكد حسم معظم بنود الموازنة تمهيدا للتصويت عليها

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "اللجنة المالية، برئاسة عطوان العطواني، وحضور اعضائها استأنفت اجتماعا لحسم بعض الامور الفنية المتعلقة بقانون الموازنة العامة الاتحادية تمهيدا لرفعها الى مجلس النواب".وأضافت، أن "اللجنة قررت زيارة وفد من اعضائها الى وزارة المالية للاطلاع على الملفات التي تحتاج الى ايضاح، فضلا عن حسم ملف المحاضرين وعقود ما بعد 2/10/2019، وبقية الفئات في سبيل تكييف أوضاعهم".واستضافت اللجنة اثناء الاجتماع "رئيس مؤسسة الشهداء عبدالاله النائلي بشأن عمل الهيئة والموازنة الخاصة بها، فيما استعرض النائلي رؤية عن احتياجات المؤسسة للتخصيصات المالية لتنفيذ المشاريع من اجل البرامج التنموية والاجتماعية للمؤسسة". بحسب البيانوأشار البيان الى، أن "اللجنة بعدها قامت بمناقشة عدد من البنود والمواد المقترحة بغية انضاجها بما يسهم بتعظيم الايرادات واستثمار الموارد لخزينة الدولة، وانشاء المشاريع، فضلا عن دعم الفلاحين المستخدمين لمنظومات الري الحديثة، والتصويت عليها".