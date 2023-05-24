بينها تخصيصات البترودولار.. البرلمان يُضمن 11 مقترحا جديدا بالموازنة (وثائق)

السومرية نيوز – سياسية



صوتت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، على 11 مقترحاً مقدما من لجنة التخطيط النيابية، بشأن قانون الموازنة المالية العامة.

وذكرت لجنة التخطيط النيابية في مؤتمر صحفي عقدته في مجلس النواب وحضره مراسل السومرية، إن اللجنة المالية النيابية صوتت على 11 مقترحاً نيابياً وفيما ناقشت مقترحات أخرى بشأن موازنة العام 2023.



الوثائق ادناه:

