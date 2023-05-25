السومرية تنشر البيان الختامي للمجلس التنسيقي العراقي السعودي

السومرية نيوز - سياسة



تنشر السومرية نيوز، البيان الختامي للدورة الخامسة للمجلس التنسيقي العراقي السعودي الذي عقد اليوم الخميس، في مدينة جدة السعودية.





وادناه نص البيان:

