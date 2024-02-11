المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بقانون انتخابات كردستان

وقال مصدر قضائي للسومرية نيوز، أن المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل النظر بقانون انتخابات اقليم كردستان الى الـ18 من شهر شباط الجاري.وكانت المحكمة الاتحادية العراقية قد أصدرت في (30 أيار 2023) قرارها باعتبار تمديد تفويض برلمان كردستان غير دستوري معلنة أنه بموجب قرارها ذاك، يعد كل قرار صدر عن برلمان كردستان بعد انتهاء المدة القانونية لدورته (أي بعد 6 تشرين الثاني 2022) لاغياً، وشمل ذلك ستة قوانين والقرار رقم 10 الخاص بتفعيل مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان.وكان برلمان كردستان قد مدد في جلسته المنعقدة في (9 تشرين الأول 2022) وبأصوات أغلبية أعضائه دورته الخامسة لتنتهي في (31 كانون الأول 2023)، في حين كانت الدورة ستنتهي في (6 تشرين الثاني 2022).