"المرور والأعضاء البشرية".. تفاصيل جلسة البرلمان الـ6 من الفصل التشريعي الأول

السومرية نيوز – سياسة



تنشر السومرية نيوز، اليوم الاثنين 12 شباط/ فبراير 2024، التفاصيل الكاملة لجلسة مجلس النواب الـ 6 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة، والتي شهدت قراءات أولية لقوانين تخص المرور والأعضاء البشرية.



وتضمنت هذه الجلسة، 3 فقرات من بينها القراءة الأولى لمقترح قانون للتعديل الأول لقانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016.



المكتب الإعلامي لمجلس النواب في تمام الساعة الواحدة ظهراً، ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة محسن المندلاوي، افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم 6 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة، بحضور 168 نائباً.





الى ذلك، أنهى مجلس النواب، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون المرور رقم (8) لسنة 2019، والذي جاء لتنظيم تظليل زجاج العجلات او التي تحمل ستائر رسميا وتعظيم إيرادات الدولة، والقراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016، من اجل تنظيم المراكز القانونية للمؤسسات الصحية التي حصلت تغييرات بأسمائها وتكييف حقوق الايصاء للمتبرعين بأعضائهم وإعطاء حماية ومساحة للأطباء لتنظيم عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية ليساهم بتحقيق مصلحة علاجية راجحة للمرضى. وأدى حبيب هاشم عبد علي الدليمي اليمين الدستورية لشغل عضوية المجلس بدلا عن النائب المستقيل عدنان فيحان الدليمي (محافظ بابل الجديد) بناء على كتاب صادر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.الى ذلك، أنهى مجلس النواب، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون المرور رقم (8) لسنة 2019، والذي جاء لتنظيم تظليل زجاج العجلات او التي تحمل ستائر رسميا وتعظيم إيرادات الدولة، والقراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016، من اجل تنظيم المراكز القانونية للمؤسسات الصحية التي حصلت تغييرات بأسمائها وتكييف حقوق الايصاء للمتبرعين بأعضائهم وإعطاء حماية ومساحة للأطباء لتنظيم عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية ليساهم بتحقيق مصلحة علاجية راجحة للمرضى.

اضغط هنا كما وجه رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، الدائرة الإعلامية بنشر أسماء النواب المتغيبين عن جلسة اليوم، والدائرة المالية باستقطاع مبلغ (مليون دينار) عن عدم حضورهم لهذه الجلسة. ولمعرفة اسماء الحاضرين في جلسة مجلس النواب السادسة اليوم الاثنين