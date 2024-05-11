السيد الصدر: من قتل شهيدنا الصدر هو البعث الصدامي بأمر الطاغية

أكد زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، اليوم السبت، ان من قـتل السيد محمد صادق الصدر هو البعث الصدامي بأمر من الطاغية.

وقال السيد الصدر في كلمة خلال احياء الذكرى 26 لاستشهاد السيد محمد صادق الصدر، إن "من قـتل شهيدنا الصدر هو البعث الصدامي الملعون، بأمر مباشر من الطاغية (صدام حسين)".



واضاف: "المناوئين للسيد الشهيد والمغالين بحبه والقائلين بامامته هم سبب بقتله ايضا".