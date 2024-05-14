لبحث المشاكل العالقة.. نيجيرفان بارزاني يزور بغداد اليوم

وقال المتحدث باسم رئاسة الاقليم دلشاد شهاب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "نيجيرفان بارزاني رئيس ٳقليم كوردستان يزور بغداد اليوم الثلاثاء 14/5/2024".وأضاف شهاب، أن "برنامج الزيارة سيشمل اجتماع بارزاني مع رئيس وزراء العراق الاتحادي محمد شياع السوداني للتباحث حول علاقات اربيل - بغداد والمسائل ذات الاهتمام المشترك".