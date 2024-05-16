توجيهات حكومية بتنفيذ اجراءات خاصة بتطوير عمل المصرف العراقي للتجارة

ويقول مصدر حكومي للسومرية نيوز، انه في إطار اهتمام الحكومة العراقية في اصلاح وتطوير القطاع المصرفي، وجه رئيس الوزراء بتنفيذ عدد من الاجراءات الخاصة بتطوير عمل المصرف العراقي للتجارة TBI وزيادة اسهاماته في التمويل والتنمية الاقتصادية للبلاد، ومن ضمن تلك الاجراءات التي وجه بها السوداني ما يلي:اولا: - تشكيل لجنة مشتركة بين (مكتب رئيس الوزراء والبنك المركزي والمصرف العراقي للتجارة) تقوم بدراسة وتقييم القروض الممنوحة من المصرف للقطاع الخاص (أفراد وشركات) وسبل تسوية المتعثر منها من خلال خطة تحفيزية مقترحة بهذا الخصوص على ان تنجز اللجنة عملها خلال شهر من الان.ثانيا: - تكليف المصرف العراقي للتجارة بأعداد دراسة حول منح القروض وتحفيز القطاع الخاص للاستفادة القصوى من الخدمات الائتمانية التي يقدمها المصرف تقدم خلال شهر.ثالثا: - تنفيذ الخطة المقترحة من البنك المركزي لتطوير فعاليات المصرف العراقي للتجارة من خلال:1. زيادة عدد فروع المصرف في بغداد والمحافظات لاسيما في المحافظات ذات النشاط الاقتصادي الواسع.2. تسهيل وتبسيط تقديم الخدمات من النواحي كافة والعناية بزبائن المصرف وتحديد آليات لمراقبة ومتابعة ذلك.3. مراجعة نظام الاجور والعمولات التي يتقاضها المصرف بما يحقق أكبر استقطاب ممكن للعملاء وبما يساعد في تحقيق هدف استقرار سعر الصرف والاستقرار العام للأسعار خدمة لمصلحة المواطنين.