النزاهة تصل الى المثنى وتفتح غرفة عمليات ضد "شبهات الفساد" التي طرحها الياسري

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني الأمر (٢٤٦١٧) برئاسة القاضي حيدر حنون وصلت إلى محافظة المثنى، مؤكدة اتخاذ الفريق مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة غرفة علميَّاتٍ للجنة ومقراً لتلقي البلاغات عن حالات الفساد إلاداري والمالي في مختلف دوائر المحافظة.ودعت اللجنة جميع المواطنين في المثنى للتعاون عبر المبادرة للإبلاغ؛ من أجل كشف ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين، مُشيراً إلى أن الأبواب مشرعة أمامهم لتقديم البلاغات المدعمة بالأدلة؛ تحقيقاً للمصلحة العليا وللحفاظ على المال العام، وتقديم الخدمات الفضلى لأبناء المحافظة.وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجَّه أثناء لقائه ثلة من أبناء محافظة المثنى بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، تقوم بزيارة المحافظة؛ لمتابعة البلاغات المتعلقة بشبهات الفساد وهدر المال العام، وتدقيقها وإحالتها إلى التدقيق، وفي حال ثبوت الخلل يتم إجراء التحقيق وتحديد المقصرين وإحالتهم إلى القضاء.وسبق ان منح قائد لواء انصار المرجعية الحكومتين الاتحادية والمحلية في المثنى، بمعالجة عدة شبهات من بينها فتح مكاتب اقتصادية لاحزاب وتقاسم اموال موازنة المحافظة ومشاريعها، فيما هدد بمظاهرات عارمة يوم الاربعاء المقبل لطرد الحكومة المحلية ومجلس المحافظة، قبل ان يلتقي الياسري ووفد من المثنى بالسوداني والخروج بنقاط ومكاسب مثيرة، أجل على إثرها الياسري تظاهرات الاربعاء.