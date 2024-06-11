العراق يرحب بقرار مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في غزة

السومرية نيوز – سياسة



اعربت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار في غزة.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "تعرب عن ترحيب جمهورية العراق بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وما تضمنه من دعم الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية من غزة، وعودة المواطنين الفلسطينيين النازحين بشكل آمن إلى منازلهم في المناطق المختلفة بالقطاع، فضلاً عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل يلبي احتياجات سكان القطاع ورفض أي تغيير ديموغرافي".

وأضافت أنها "تحث الأطراف الفلسطينية على التجاوب مع القرار تمهيداً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".