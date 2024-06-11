الخارجية العراقية ترد على واشنطن وتبرأ الحشد الشعبي من هجمات المطاعم

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تابعت وزارة الخارجية تصريحات المتحدث باسم الخارجية الامريكية ماثيو ميلر، التي تضمنت معلومات غير دقيقة، حمل فيها الحشد الشعبي مسؤولية اعمال تنتهك الأمن في العراق".وأكدت الوزارة، أن "الحشد الشعبي هو مؤسسة أمنية عراقية تخضع بالكامل للقوانين العراقية، وتلتزم بأوامر وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة. وتعمل بكل جهد لتحقيق الأمان والاستقرار في البلاد وفقاً للأطر القانونية المحددة".وأتم البيان، أن "الاعتداءات التي تمت على بعض المطاعم نفذتها مجموعات من الخارجين على القانون ولا تمثل بأي حال من الأحوال مؤسسة الحشد الشعبي أما المتورطين في هذه الحوادث، فيخضعون الآن للعقوبات الإدارية والانضباطية المناسبة".