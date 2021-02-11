بعيدا عن الادوية... علاج طبيعي لخفض مستوى السكر في الدم

تحتوي على نسبة مرتفعة من الألياف ومضادات الاكسدة. وأظهرت دراسة حديثة أنه يمكنها أن تؤدي دوراً مهماً في تعديل مستوى السكر في الدم وتحسين الحساسية تجاه الأنسولين.يصاب الكثير من الأشخاص بالنوع اصثاني من السكري بسبب الخيارات الخاطئة على مستوى النظام الغذائي. فهم يتناولون في هذه الحالة الاطعمة الغنية بالسكر والدهون. ومن أجل الحد من احتمال ارتفاع المؤشر الغليسيمي من المهم التوقف عن تناول السكر المصنع والأطعمة الجاهزة. ومن الأفضل تناول تلك الغنية بمضادات الأكسدة مثل الفواكه الخضار.ذكرت الكثير من الأبحاث وجود علاقة بين مرض السكري وزيادة الوزن. ولهذا يرى الخبراء أنه من المهم الحفاظ على وزن صحي من أجل تفادي تفاقم هذه المشكلة. كما شددوا على أهمية ممارسة التمارين الرياضية.