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نصائح طبية لعلاج مشاكل الامساك... اليكم قائمة الأطعمة المناسبة!

علم وعالم

2021-02-16 | 09:09
نصائح طبية لعلاج مشاكل الامساك... اليكم قائمة الأطعمة المناسبة!
المصدر:
ويب طب
460 مشاهدة

الإمساك مشكلة لها حلول دوائية وعلاجية، بالإضافة إلى العديد من الحلول الطبيعية البديلة والتي تعمل كملين للبطن.

اليكم قائمة بالاطعمة المناسبة لتليين البطن وعلاج مشاكل الامساك طبيعيا.
 
1- بذور الشيا والكتان

بسبب غنى بذور الشيا (Chia seed) بالألياف، فإنها تعد حلًا طبيعيًا للإمساك، إذ تنتقل في الأمعاء على هيئة غير مهضومة بالكامل، وهو أمر يساعد على إضفاء الحجم المناسب على الفضلات العالقة لتسهيل حركتها.

كما أن لبذور الكتان خصائص علاجية وملينة للبطن بشكل طبيعي تساعد على علاج الإمساك (Constipation) والإسهال كذلك.
 
2- الأجاص (Pear)

يعد الأجاص أحد أنواع الفواكه الغنية بالألياف بشكل خاص، إذ تحتوي حبة متوسطة الحجم من الأجاص على ما يقارب 22% من حاجتك اليومية للألياف، كما يحتوي الأجاص على نوع خاص من السكريات التي لا يتم امتصاصها بسهولة في الأمعاء، مما يجعلها تساهم في تليين البطن وإخراج الفضلات العالقة.

3- الخضار الورقية

تساعد الخضروات الورقية المختلفة على علاج الإمساك وتليين البراز بطرق مختلفة، إذ أنها غنية بالألياف الغذائية والفيتامينات (Vitamins) والمعادن، كما أنها غنية بشكل خاص بالمغنيسيوم، والذي يساعد على جذب المياه للأمعاء لتسهيل مرور البراز إلى الخارج.

كما تتميز الخضار الورقية بمحتواها العالي من فيتامين ك وحمض الفوليك (Folic acid) وفيتامين ج والتي تساعد على تسهيل الهضم، ومن أهم الخضراوات الورقية التي ينصح بها للإمساك: ملفوف بروكسل، والسبانخ، والبروكلي.

4- التين والكيوي

يحتوي كوب واحد فقط من التين الطازج (Figs) المقطع على ما يقارب 30% من حاجتك اليومية للألياف، كما قد يساعد تناول 300 غرام يوميًا من معجون التين على تحسين قوام الفضلات وعلى تحسين حالة المعدة ومنحها الراحة المطلوبة.

كما يحتوي كل من التين والكيوي (Kiwi) على إنزيمات خاصة مميزة يعتقد أنها تساعد على تحسين الهضم وتحسين حركة الأمعاء، مما يجعل كلًا من التين والكيوي ملين للبطن طبيعيًا.

5- التوت بأنواعه

يتميز التوت بأنواعه المختلفة بمحتواه العالي من الألياف ومضادات الأكسدة (Antioxidants) التي تجعلها ملينًا طبيعيًا للبطن، كما يحتوي التوت بأنواعه على نوعين هامين من الألياف؛ النوع الأول، يساعد على امتصاص المزيد من الماء من الأمعاء، والنوع الثاني، يساعد على زيادة حجم البراز، وكلا النوعين له خصائص ملينة للبطن ومقاومة للإمساك.

6- البقوليات

تعتبر عائلة البقوليات بكاملها ملينات طبيعية للبطن، وهي تشمل أنواعًا مثل؛ الحمص، والعدس، والبازلاء، والحبوب المختلفة، ويساعد تناول البقوليات الجسم على إنتاج نوع خاص من الأحماض يعمل بشكل طبيعي كملين للبطن ومقاوم للإمساك.

7- الحمضيات بأنواعها

الحمضيات ليست مجرد وجبات خفيفة صحية، بل تتميز الحمضيات بمحتواها من الألياف وخاصة تلك المتواجدة في القشور، إذ تساعد ألياف البكتين (Pectin) على تسريع حركة الأمعاء وتنشيطها.

8- الأرضي شوكي والهندبة

يتميز الأرضي شوكي (Artichoke) ونبتة الهندبة البرية باحتوائهما على نوع خاص من الألياف اسمه اللانولين (Lanoline)، وهو نوع من أنواع البروبيوتيك التي تساعد على تحفيز نمو البكتيريا الجيدة في الأمعاء، وبالتالي تسهيل الهضم.

9- البطاطا الحلوة

تحتوي البطاطا الحلوة (Sweet potato) على نسب ممتازة من الألياف التي تعمل كملين طبيعي للبطن، وقد تساعد البطاطا الحلوة بشكل خاص على علاج الإمساك الذي قد يظهر لدى مرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج الكيمياوي.

10- القراصيا أو البرقوق المجفف

تعتبر القراصيا أهم ملين طبيعي للبطن وأكثر الملينات الطبيعية فاعلية، إذ تحتوي القراصيا على نوع خاص من السكريات اسمه سوربيتول (Sorbitol)، وهو مركب يساعد على جذب الماء إلى الأمعاء، مما يسهل عملية الهضم ويخفف من الإمساك بشكل ملحوظ.

11- الألوفيرا

يحتوي جل الألوفيرا (Aloe vera) الطبيعي على الجليكوسيدات التي تساعد على ترطيب الأمعاء وزيادة منسوب الماء فيها وتحفيز حركتها، ما يجعل من جل الصبار حلًا مثاليًا للإمساك.

12- مواد أخرى تستخدم كملين للبطن

كما أن هناك العديد من الحلول الطبيعية الأخرى التي تعمل كملين للبطن، مثل:

اللبن الرائب.
جنين الشوفان.
بدائل السكر.
الفواكه الغنية بالألياف، مثل؛ التفاح.
الفواكه المجففة، مثل: التين المجفف، والمشمش المجفف.
لسان الحمل.
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