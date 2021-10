دراسة تتحدث عن مشكلات خطيرة تسببها الجيوب الأنفية (صور)

Chronic Sinus Inflammation Appears to Alter Brain Activity



Source: University of Washington School of Medicine/UW Medicine



📷 Dr. Aria Jafari, UW Medicine#health #news #sinus #inflammation #brainactivity #sinusitis #illness #universityofwashingtonhttps://t.co/YWetGHhoKM pic.twitter.com/aufCx9fMbf