أرقام لا تصدق.. كم عدد النجوم في السماء وكيف تم عدّها؟!

وفقا لعلماء الفلك فإنك إذا نظرت إلى السماء في ليلة صافية، فسترى آلاف النجوم، 6 آلاف أو نحو ذلك. لكن هذا ليس إلا جزءا ضئيلا من كل النجوم الموجودة هناك؛ فالبقية بعيدة جدا عن مجال رؤيتك بوجه عام.السؤال الذي حيّر العلماءإذن؛ كم عدد النجوم الموجودة في الكون؟ وفقا لموقع "ذي كونفرسيشن" (The Conversation) فإن من السهل طرح هذا السؤال، لكن يصعب على العلماء إعطاء إجابة عادلة. لقد حير هذا السؤال العلماء والفلاسفة والموسيقيين والحالمين على مر العصور.إذا أردنا معرفة عدد النجوم في الكون يجب علينا تحديد معنى الكون أولا، وذلك وفقا لما قاله ديفيد كورنريتش، الأستاذ المساعد في كلية إيثاكا بولاية نيويورك، لموقع "سبيس" (space). فالكون المرئي يعود بالزمن إلى الوراء بنحو 13.8 مليار سنة، وربما يمتد كوننا إلى أبعد من هذا الزمن ولكننا لا نستطيع رؤيته، فضلا عن أن بعض علماء الفلك يعتقدون أننا ربما نعيش في "كون متعدد" حيث سيكون هناك أكوان أخرى مثل كوننا محتواة في نوع من الكيان الأكبر.يقول كورنريتش إننا حتى لو حصرنا تعريف الكون في الكون "المرئي" الذي يمكننا رؤيته، فإن تقدير عدد النجوم بداخله يتطلب معرفة حجم الكون، والتعقيد الأول الذي يقابلنا هنا هو أن الكون نفسه يتمدد، والتعقيد الثاني هو أن "الزمكان" يمكن أن ينحني.وعلى الرغم من كل هذه التعقيدات، فقد تكون أبسط إجابة على سؤال "كم عدد النجوم في كوننا؟" هي تقدير عدد النجوم في مجرة نموذجية، ثم ضرب ذلك في العدد التقديري للمجرات في الكون، ولكن حتى هذا أمر صعب، وتوجد عقبات في التقدير يجب التغلب عليها.عدد المجراتيمكن القول إن النجوم لا تنتشر انتشارا عشوائيا في الفضاء، ولكنها تتجمع معا في مجموعات كبيرة تعرف باسم المجرات، ومن ثم فقبل حساب عدد النجوم في الكون، يتعين على علماء الفلك أولا تقدير عدد المجرات.وللقيام بذلك، فإنهم يلتقطون صورا مفصلة للغاية لأجزاء صغيرة من السماء، ويحسبون كل المجرات التي يرونها في تلك الصور، ثم يتم ضرب هذا الرقم في عدد الصور المطلوبة لتصوير السماء بأكملها.في أكتوبر/تشرين الأول 2016، اقترح مقال في مجلة (Science)، استنادا إلى صور المجال العميق من تلسكوب هابل الفضائي، أن هناك نحو تريليوني مجرة في الكون المرئي.عدد النجوم رقم لا يصدقلا يعرف علماء الفلك بالضبط عدد النجوم في كل من تلك المجرات البالغ عددها تريليونان، لأن معظمها بعيد جدا، ولا توجد طريقة لمعرفة ذلك بدقة، لكن المتعارف عليه أن علماء الفلك يقدرون عدد النجوم في المجرة بناء على كتلتها، التي لها صعوباتها الخاصة، إذ يجب تصفية المادة المظلمة ودوران المجرة قبل إجراء تقدير.وتشير بعض التقديرات إلى أن كتلة مجرة درب التبانة تحتوي على 100 مليار "كتلة شمسية"، أو 100 مليار ضعف كتلة الشمس. وبحساب متوسط أنواع النجوم داخل مجرتنا، ينتج عن ذلك رقم يبلغ نحو 100 مليار نجم في المجرة، وهذا عرضة بالطبع للتغيير، اعتمادا على عدد النجوم الأكبر والأصغر من شمسنا.وباستخدام درب التبانة نموذجا، يمكننا ضرب عدد النجوم في مجرة نموذجية (100 مليار) في عدد المجرات في الكون (2 تريليون)، ومن ثم سنجد أن الجواب على سؤال عدد النجوم في الكون هو رقم مذهل للغاية، إذ يوجد ما يقرب من 200 مليار تريليون نجم في الكون، أو بعبارة أخرى 200 سكستيليون.وفقا لموقع كونفرسيشن، فإن الرقم كبير جدا ومن الصعب تخيله؛ إنه نحو 10 أضعاف عدد أكواب الماء في جميع محيطات الأرض.