كيف تستعيد رسائل "فيسبوك" المحذوفة بحيل بسيطة تستغرق ثواني

ورغم ذلك، فعند الحاجة إلى استعادة الرسالة المحذوفة عبر "فيسبوك مسنجر"، توجد هناك بالفعل بعض الطرق البسيطة للقيام بذلك، والتي قد لا يعرفها الكثيرون.وفي ما يلي بعض الطرق التي يمكنك استخدامها لاستعادة رسائل "فيسبوك" المحذوفة:1. تحقق من المحادثات المؤرشفةإذا قمت بأرشفة محادثة بدلا من حذفها بالكامل، فستكون قادرا على استرداد الرسائل بسهولة بالغة.وكل ما عليك فعله هو العثور على جهة الاتصال المعنية وبمجرد فتحها، يجب أن تعود جميع الدردشات.2. تحقق من بريدك الإلكترونيإذا تلقيت تنبيهات عبر البريد الإلكتروني من "فيسبوك مسنجر"، فقد تجد ما تبحث عنه في صندوق الوارد الخاص بك.فقط قم بالبحث وانظر ما سيحدث.3. إدارة ملفات "أندرويد"هناك طريقة مخادعة يمكنك من خلالها استرداد الرسائل إذا كنت تستخدم نظام تشغيل "أندرويد". والأمر كله يتعلق بذاكرة التخزين المؤقت وإدارة الملفات (Android file manager).وإذا لم يكن لديك تطبيق إدارة ملفات بالفعل، فيمكنك تنزيل تطبيق مجاني من متجر "غوغل بلاي".وبمجرد حصولك على الميزة، افتحها وانتقل إلى التخزين الداخلي (Internal Storage)، متبوعا بـ com.facebook.katana، ثم fb_temp.وهناك سترى أي رسائل من سجلك الحديث، ومع بعض الحظ، ستكون الرسائل المحذوفة من بينها.4. تحميل معلومات "فيسبوك"يحتوي "فيسبوك" على ميزة سهلة لتنزيل البيانات على موقعه حيث قد تكون الرسائل التي تبحث عنها كامنة هناك.فقط قم بفتح الإعدادات وانتقل إلى Your Facebook Information، متبوعا بتنزيل معلوماتك (Download your information).ثم حدد نطاقا زمنيا، اجعله ضيقا قدر الإمكان حيث قد يستغرق تنزيله بعض الوقت.وبعد ذلك، اضغط على إلغاء تحديد الكل (Deselect All) وحدد الرسائل يدويا فقط.وأخيرا، انقر فوق طلب التنزيل في الأسفل وسيتم إرساله إليك عبر البريد الإلكتروني بمجرد أن يصبح جاهزا.5. اطلب ذلك من الطرف الثاني للمحادثةالخيار الأخير هو أن تطلب من الشخص نسخة من المحادثة - إذا كان هذا خيارا ممكنا بالطبع.