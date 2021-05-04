الفنانة نادية العراقية تدخل حالة حرجة جراء اصابتها بكورونا

وقالت مي في تصريحات صحفية، إن والدتها أصيبت بكورونا ونقلت إلى قسم الطوارئ بأحد المستشفيات، وأن الأسرة في انتظار رد النقابة عليهم والموافقة من قبل وزارة الصحة بتكفل حالتها الصحية: «نقلناها طوارئ على أساس أن النقابة هتدي طلب للوازرة أنها تتكفل بالحالة والوزارة مردتش لسه فاضطرينا نسبها في الطورائ مينفعش تتشال من على الأجهزة خالص بتاعت الأكسجين».تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية العراقيةوعن تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية العراقية، قالت مي إن والدتها حاليا تعاني من تلف في الرئة: «شغالة بنسبة 30 % وبتاخد أدوية صعب أن إحنا نجبها أصلا، فدلوقتي بنحاول نحل الموضوع وحالتها حرجة ومفيش غير الدعاء».وتنتظر أسرة نادية العراقية رد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في طلب توفير علاجها على نفقة الدولة، وبحسب ابنتها: «مستنين دكتور أشرف يمشي في الموضوع والمفروض أنه يحل الموضوع سواء ماديا أو ينقلها في مكان كويس تتكفل بي الوزارة، والموضوع صعب لأن العيلة كلها عندها كورونا».وتؤكد مي أن حالة نادية العراقية صعبة، وأنها لا تستطيع الوصول إليها بشكل دائما بسبب حجزها في العزل.ابنة نادية العراقية تبكي على عدم المقدرة في مساعدة والدتهاوأنهت مي، حديثها وهي تبكي وتردد: «مش عارفة هل النقابة هتساعدنا ولا لأ، بس هي حالتها صعبة متستناش، مش عارفين نعمل إيه، الموضوع مش عاملين حسابه كنا والمصاريف الكتير هي فداها روحنا بس القدرة المشكلة في القدرة بابا كمان كبير وعنده أمراض مزمنة مش عارفين حتى نعالج نفسنا، عشان نعالج بابا وماما، أنا مستنية النقابة تتصرف في أي حاجة