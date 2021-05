تعاون فني بين مغنية كورية جنوبية ومغن سعودي

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" عن هذه المنصة الموسيقية قولها مؤخرا إن المغنية أليكسا تعاونت مع بدر الشعيبي في البرنامج "RADAR project: KOREA x MENA Collaboration"، ومن المقرر إطلاق أغنيتهما الجديدة بعنوان "Is It On" التي تعاونت في إنجازها مع بدر الشعيبي يوم 21 مايو.وتوصف هذه الأغنية الجديدة المشاركة بين المغنية الكورية الجنوبية والمغني السعودي بأنها تمتاز بطابعها السريع على إيقاع الريغي.