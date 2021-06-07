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وثائقي عن العراق ضمن أبرز الفائزين بجوائز البافتا 2021

فن وثقافة

2021-06-07 | 05:18
وثائقي عن العراق ضمن أبرز الفائزين بجوائز البافتا 2021
418 مشاهدة

فاز فيلم "Once Upon a Time in Iraq" (ذات مرة في العراق) بجائزة سلسلة الحقائق (FACTUAL SERIES) في حفل جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام السنوي "بافتا"، ضمن الدورة الرابعة والسبعين من الحدث.

المسلسل هو عبارة عن وثائقي بريطاني لعام 2020، من إخراج جيمس بلوميل ورواه آندي سيركيس. يتألف الوثائقي من خمس حلقات، ويتميز بمقابلات مع مواطنين عراقيين، بالإضافة إلى أفراد عسكريين أميركيين وصحفيين دوليين حول الصراع العراقي وتأثيراته على الشعب العراقي.
 
 
 
وأقيم احتفال البافتا جزئيًا عبر الإنترنت، يوم الاحد 6 حزيران، مع تباعد ملحوظ في الجمهور الذي حضر الحفل شخصيا.
 
وكان الفائز الأكبر في هذه الليلة المسلسل "أي مِي ديستروي يو"، الذي يروي قصة مدونة وروائية شابة سوداء ناجحة تجمع تفاصيل الاعتداء الذي تعرضت له أثناء وجودها في حانة في لندن مع أصدقاء لها.

وفازت بطلة وكاتبة ومخرجة العمل ميكاييلا كويل بجائزة أفضل ممثلة وأفضل مخرجة وأفضل كاتبة، كما حاز العمل الدرامي على جائزة "أفضل مسلسل قصير"، و"أفضل مونتاج".
 
وكان العمل قد عرض على "بي بي سي" و"إتش بي أو" عام 2020، وهو يرتكز إلى حد كبير على تجارب الحياة الخاصة بكويل. في 12 حلقة تتضمن مشاهد قوية، صوّرت كويل بشكل صريح دون الاكتراث بالمحرمات، مواجهات عادية لكنها عنيفة.
 
وأقيم الحفل بجزء منه على شبكة الإنترنت بسبب استمرار التفشي النسبي لفيروس كورونا، بينما حضر قسم من الجمهور في المسرح في ظل تباعد جسدي. كان لافتاً عدم حصول مسلسل "ذا كراون" الذي تعرضه شبكة "نتفليكس" على أي جائزة.
 
قائمة بأبرز الفائزين بالجوائز ليلة أمس، بحسب "عربي بوست":
 
 
أفضل ممثلة: ميكاييلا كويل عن دورها في "أي مِي ديستروي يو".
 
أفضل ممثل: بول مسكال عن دوره "نورمال بيبل".
 
أفضل ممثلة مساعدة: راكي أيولا عن دورها في "أنتوني".
 
أفضل ممثل مساعد: ملاشي كيربي عن دوره في "سمول أكس".
 
أفضل أداء لممثل في عرض كوميدي: تشارلي كوبر في "ذيس كاونتري".
 
أفضل أداء لممثلة في عرض كوميدي: إيمي لو وود عن دورها في "سكس إدوكيشن".
 
أفضل مسلسل درامي: "سايف مي تو".
 
أفضل مسلسل قصير: "أي مِي ديستروي يو".
 
أفضل مسلسل دَولي: Welcome To Chechnya: The Gay .Purge
 
أفضل كاتب لعمل كوميدي: صوفي ويلان عن "ألماز نوت نورمال".
 
أفضل كاتب لعمل درامي: ميكاييلا كويل عن "أي مِي ديستروي يو".

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