بالصورة: فنانة سورية تتمنى "الموت" حزنا على رحيل زوجها

تمنت الفنانة والمخرجة لورين عيسى، "الموت" كي تلحق بزوجها المخرج السعودي الراحل عبد الخالق الغانم، مخرج مسلسل "طاش ماطاش"، وذلك بعد مرور أقل من شهر على وفاته.

وشاركت لورين عيسى، متابعيها عبر حسابها في موقع "إنستغرام" صورة جمعتها بزوجها عبد الخالق الغانم، في خاصية "الاستوري"، قالت فيها إنها تعاني الوحدة دونه، ولا تجد من يطمئنها كما كان يفعل معها في كل موقف تمر به.

وكتبت لورين عيسى، قائلة "إحساسي بالوحدة يزيد كثيرا رغم تواجد الناس حولي، أنفاسي أصبحت متقطعة ونبضات قلبي تارة بطيئة وتارة سريعة".

وأضافت لورين عيسى "أعيش دون تفكير، جسد على قيد الحياة بقلب ميت، ليتك هنا لأحدثك عن كل ما حدث لي وأرتمي بأحضانك كما عودتني".

وتابعت عيسى "أشتكي وتضمني بقوة لتقول لي (أنا معك لا تخافي ما يفرقنا إلا الموت)، فعلا لم يفرقنا إلا الموت".

واختتمت لورين عيسى، قائلة "لم أعد أحتمل بعدك عني أتمنى فقط أن يأخذني ربي لنلتقي".

وتوفي المخرج السعودي عبد الخالق الغانم، في 18 من الشهر الماضي، عقب صراع مع مرض السرطان وذلك عن عمر ناهز 63 عاما، تاركا خلفه مشوارا فنيا حافلا بالأعمال المتميزة، قد يكون أشهرها مسلسل "طاش ماطاش".