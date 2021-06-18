محمد رمضان يرسل عبر "واتساب" شتائم وسباب واهانات لفنانة شهيرة

وقالت عبدالعزيز، إنها فوجئت بالفنان محمد رمضان، يُراسلها عبر تطبيق "واتس آب" الشهير، حيث أرسل لها الشتائم والإهانات، ووبخها، متابعة: "لاقيته بيبعت لي ويقول لي يا حقيرة يا شحاتة، أنا جزمة أمي أحسن منك، وأنا باخد 20 مليون جنيه، وأنت أجرك 20 ألف جنيه".وأضافت أنها أصيبت بحالة من الدهشة بعد تلك الرسائل، لا سيما أن رفض عروض فنية أمرٌ عادي، لا يُقلل من شأن صاحبه أو بطل العمل نفسه، لافتة إلى أنها رفضت تجسيد دور والدة محمد رمضان، في أحد المسلسلات التي قام ببطولتها.