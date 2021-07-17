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وفاة مغني راب أمريكي

فن وثقافة

2021-07-17 | 06:37
وفاة مغني راب أمريكي
738 مشاهدة

توفي مغني الراب الأمريكي، مارسيل ثيو هول الشهير بـ“بيز ماركي“ عن عمر ناهز الـ 57 عامًا، وفق ما أعلن مدير أعماله.

وقال مدير أعماله في بيان:“ببالغ الحزن، نعلن وفاة رائد موسيقى (الهيب هوب) بيز ماركي بسلام، ممتنين للعديد من المكالمات، والصلوات، والدعوات، التي تلقيناها خلال هذا الوقت العصيب“.
 
وأضاف أن المغني أنشأ إرثًا على مدى أكثر من 35 عامًا، سيُخلّد من جانب زملائه في المجال ومعجبيه، مشيرًا إلى أنه ”ترك وراءه زوجة، والعديد من أفراد الأسرة،
 
والأصدقاء المقربين، الذين سيفتقدون شخصيته النابضة بالحياة، والنكات المستمرة، والمزاح المتكرر، مطالبًا باحترام الخصوصية لعائلته في هذا الوقت.
 
وانتشرت شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي، بداية الشهر الجاري، تشير إلى وفاة مغني الراب، إلا أنه تم نفيها، وأكد وكيل أعماله حينها أن خبر الوفاة غير صحيح، قائلًا:“بيز لا يزال يتلقى الرعاية الطبية في المستشفى“، مطالبًا الجميع الدعاء له.
 
ولم يتم الكشف عن أي معلومات أخرى عن حالته أو سبب دخوله المستشفى، إلا أن بعض التقارير أشارت إلى أنه تم نقل مغني الراب إلى المستشفى، في العام الماضي؛ بسبب مضاعفات مرض السكري من النوع 2.
 
وكان ”ماركي“ وُلد في 8 أبريل 1964 في حي هارلم بمدينة نيويورك، وأصدر ألبومه الأول ”Goin Off“ العام 1988، وأصدر ألبومه الثاني ”The Biz Never Sleeps“، في العام 1989، والذي تضمن أغنيته الناجحة ”Just A Friend“، واشتهر بهذه الأغنية التي وصلت إلى رقم 9 على مخطط ”Billboard Hot 100″، كما أصبحت من أفضل 40 أغنية في العديد من البلدان.

وعقب ذلك، أصدر المغني 3 ألبومات أخرى، هي: I Need a Haircut العام 1991، و ألبوم All Samples Cleared، العام 1993، وألبوم Weekend Warrior العام 2003، كما دخل أيضًا في مجال التمثيل، حيث شارك في بطولة أفلام ومسلسلات.
 
واشتهر المغني، واسمه الحقيقي ”مارسيل ثيو هول“، بموهبته في محاكاة أصوات الآلات الموسيقية بحنجرته (بيت بوكس)، وكلمات أغنياته المفعمة بالسخرية من الذات.
 
وفي الآونة الأخيرة، تميز ”بيز ماركي“ بموهبته كمنسق أسطوانات. وشارك في برامج موسيقية مع كثير من نجوم الراب الجدد.
واشتهر الراحل بلقب ”صديق الهيب هوب“ نظرًا لتميزه في هذا اللون الموسيقي.

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