بالصور: إطلالة ملفتة لسيلين ديون خلال جلسة تصوير

نشرت النجمة العالمية سيلين ديون لقطات من كواليس جلسة تصوير لها، بمناسبة اليوم العالمي للتصوير.



وتألقت سيلين في جلسة التصوير بفستان أسود أنيق، وعلقت على الصورة بكلمات شكر لفريق عملها من المصورين.





وكانت المغنية الكندية كشفت أخيرا عن ترددها في أداء الأغنية الشهيرة "My Heart Will Go On"، تزامنا مع عرض فيلم "Aline"، الذي يروي قصة حياتها، في مهرجان كان السينمائي.



وفي مقابلة أجرتها سيلين بالمناسبة، قالت إنها كادت ألا تغني "My Heart Will Go On" في فيلم "Titanic"، لاعتقادها أن الأغنية ستكون فاشلة.



وذكرت أن الفضل يعود إلى زوجها رينيه، الذي شجعها لأداء الأغنية، وكانت النتيجة نجاحاً باهراً، وحصدت الأغنية جائزتَي أوسكار وغولدن غلوب عن أفضل أغنية لعام ١٩٩٨، وجائزة غرامي.