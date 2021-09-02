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وفاة فنان مصري بعد صراع مع السرطان

فن وثقافة

2021-09-02 | 03:54
وفاة فنان مصري بعد صراع مع السرطان
10,108 مشاهدة

توفى الفنان المصري ماهر سليم، مع الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض.

ونعت نقابة المهن التمثيلية في منشور عبر حسابها في موقع التواصل ”فيسبوك“ الفنان الراحل، جاء فيه ”البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬.. الفنان الكبير /ماهر سليم.. رحم الله الفقيد والهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".
 
ووفق ما نقله موقع ”القاهرة 24“ عن زوجة الفنان ”سليم“، فإن سبب وفاته صراع مع سرطان الدم، حيث أدخل إلى مستشفى السلام في الأشهر الماضية للعلاج، لكنه تعرض لمضاعفات في المرض، توفى على إثرها لاحقا.
 
بدوره، أعلن نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، في تصريحات لصحيفة ”اليوم السابع“ المحلية، أنه سيتم تشييع جثمان ماهر سليم من المستشفى بعد صلاة ظهر اليوم الخميس، ودفنه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.
 
وقدم الفنان أحمد فهمي عزاءه لأسرة الفنان ”إنا لله وإنا اليه راجعون خالص التعازي في وفاة الفنان القدير ماهر سليم أسكنه الله فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان“.
 
ويعد ماهر سليم من وجوه المسرح المصري، وهو حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، ولتفوقه حصل على منحة من فرقة ”لوسيرنير باريس 6“ عام 1982 مع المخرج كريستيان ليوجيشيه، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا بالأكاديمية المصرية فنون مسرحية في الإخراج عام 1990.
 
ونال منحة عام 1992 بأكاديمية الدراما ”سيليفو داميكو“ في روما قسم الإخراج، وعاد إلى مصر ليقدم 20 مسرحية على مسرح الطليعة منها: زنزانة المجانين والمغنية الصلعاء والقاهرة 80 وغيرها من المسرحيات الهادفة.
 
ويعتبر الفنان الراحل من النجوم الذين استعان بهم المخرج العالمي يوسف شاهين في عدد من أفلامه أبرزها ”إسكندرية نيويورك، هي فوضى، المصير، والمهاجر.
 
وحصد ماهر سليم شهرته بأداء شخصية ”زيكا“ في مسلسل الأطفال الشهير ”بوجي وطمطم“، الشخصية التي جذبت قلوب الأطفال لسنوات عديدة مع الفنان الراحل يونس شلبي والفنانة هالة فاخر.
 
وشغل الفنان الراحل ماهر سليم العديد من المناصب الإدارية بالمسرح منها نائب مدير عام الطليعة 2010، ثم مدير عام مسرح الطليعة 2012، ثم تولى رئاسة البيت الفني للمسرح عام 2013.
 
وتولى سليم _أيضا_ العديد من المناصب الأخرى منها مستشار رئيس قطاع الإنتاج الثقافي عام 2014، ومدير المهرجان القومي للمسرح بالقاهرة في مارس عام 2013.

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