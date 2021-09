بالفيديو والصور: بعد غياب 40 عاماً... فرقة ABBA تعود بألبوم جديد!

وقال بيورن ألفيس: "مَن كان يمكنه أن يتصور أن نكون حيث نحن الآن؟ ما كان يخطر على بال أحد أنْ نصدر ألبوماً غنائياً بعد 40 عاما وأن نظل أوفى أصدقاء".ثاني الأغنيات هي "لا تصدّني" وهي ميلودراما على شكل أغنية قديمة للفرقة بعنوان The Day Before You Came والتي تصوّر عودة امرأة إلى شريكها بعد سنوات من الفراق."ناشدتني ألا أغادر، حسنًا ها أنذا مجدداً - ولا أزال أحبك" بتلك الكلمات تشدو كل من أغنيتا فالتسكوغ وآني فريد لينغستاد.وتتصدر هاتان الأغنيتان أغاني ألبوم "ABBA فويدج" المقرّر صدوره في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل قبل موسم احتفالات الكريسماس.ونوّه بيني أندرسون إلى أن التسجيل سيتضمن "شيئاً من أنغام الكريسماس، فضلاً عن عدد من الأغنيات الشعبية".وأضاف أندرسون: "أعتقد أن هذا جميل جداً، لقد أجَدنا قدر ما نستطيع في هذه السن".وظل لمّ شمل الفرقة على مدى سنوات يبدو بعيد المنال. وأضاعت الفرقة مليار دولار قيمة جولة فنية عام 2000.