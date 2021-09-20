بالفيديو والصور: خطاب BTS في الجمعية العامة للأمم المتحدة.. أكثر من مليون مشاهدة!

خلال مشاركتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أدت فرقة بي تي اس 'Permission to Dance' (اذن الرقص)، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتغريدات المشجعة للفرقة.

شاهد أكثر من مليون شخص الجمعية العامة للأمم المتحدة على الإنترنت، عندما صعدت فرقة K-pop BTS إلى المنصة.

افضل ما قيل في خطاب الفرقة: "كانت هناك أوقات خلال العامين الماضيين شعرت فيها أيضًا بالحيرة والاضطراب ، ولكن مع ذلك ، كان لدينا أشخاص صرخوا" فلنعيش ، فلنستغل هذه اللحظة بأفضل شكل ".

الأعضاء السبعة جين ، شوقا ، جايهوب ، آر إم ، جيمين ، في وجونغكوك، نقلوا تجارب جيل الشباب، وكيف تشكل الوباء آرائهم حول مساراتهم المستقبلية. وقال اعضاء الفرقة ان معجبوهم الأصغر سنًا في سن المراهقة وفي العشرينيات من العمر امضوا ما يقرب من عامين في الجائحة يتعلمون أشياء جديدة عبر الإنترنت، ويتواصلون مع بعضهم البعض على مستوى أعمق ، ويدرسون قضايا مثل تغير المناخ وكيف يمكنهم إحداث فرق.