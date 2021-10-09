بعد ارتدائه لـ20 عاماً.. سهير رمزي تكشف سبب تخليها عن الحجاب (فيديو)

كشفت الفنانة المصرية سهير رمزي، سبب تخليها عن الحجاب بعد ارتدائه لمدة 20 عاما.

وقالت سهير رمزي خلال استضافتها ببرنامج "السيرة"، على فضائية "DMC" إنها عندما كانت في أوج نجوميتها، دعتها الفنانة شهيرة والحاجة ياسمين الخيام، لحضور إحدى دروس العلم.

وأشارت إلى أنها بعدما وصلت لدرس العلم دار حديث الواعظات حول كيفية إرضاء الله وعدم التفريط في مفاتن المرأة من أجل أي شئ حتى ولو كان السينما، وحينها شعرت بأن الحديث موجه لها، فبدأت في البكاء حتى اصطحبتها "الخيام" إلى غرفتها بالمسجد وتحدثت معها، وأكدت لها أنها ستلتزم بالحجاب.

وتابعت: "في اللحظة دي كنت عايزة كل حتة مني تختفي خالص ومتبنش لأن ده اللي ربنا عايزه مني، وبعديها مشيت من عندها على السعودية وقعدت هناك 4 شهور أدعي ربنا يقويني، وربنا قواني فعلا 20 سنة".

وأوضحت أنها وبعد مرور تلك الفترة، ظهرت في كثير من الأعمال، التي كانت تتطلب منها إظهار جزء من خصلات شعرها لفترة، حتى قررت التنازل عن الحجاب والاكتفاء بحجابها الداخلي، قائلة: "أنا دلوقتي كبرت وزوجة ومش صغيرة، وحب ربنا مش مرتبط بالمظاهر بقدر الجوهر، والالتزام بحترمه جدا، وممكن أصحي الصبح ألبس الحجاب تاني ومقلعهوش".