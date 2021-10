بالفيديو والصور: اليسا تتصدر الترند في العراق وسط حضور جماهيري واسع

أحيت النجمة إليسا حفلها الأوّل في العاصمة العراقية بغداد، وسط ترحيب حار من الجمهور العراقي، وقد تصدرت الترند في العراق على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت الصور والفيديوهات الخاصة بها وسط ترحيب كثيف من المعجبين والجماهير.



وغنّت إليسا لجمهورها العراقي أغنية وردة "وحشتوني" والنشيد الوطني العراقي "موطني "، إضافة إلى أغنية "في عيونك" التي انتظرها الجمهور بفارغ الصبر، لا سيّما المقطع الذي تقول فيه "اجمع كل ورد بغداد".

وبحسب وسائل إعلام عراقية، إليسا ارتدت خلال الحفل درعاً واقياً للرصاص تم تصميمه خصيصا لها من قبل شركة ألمانية.

وبدا واضحاً خلال الحفل الانسجام بين إليسا وجمهورها، حيث انتشرت الكثير من مقاطع الفيديو الطريفة، لعلّ أبرزها عندما ردّت على شاب قال لها: "إليسا We Love You"، فردّت "Love You More".

شكرا لهذا الجمال .. شكرا لكل من يصنع السعادة في بغدادنا الحلوة .. شكرا #سندباد_لاند شكرا @elissakh pic.twitter.com/WYmIIB5fvB — صقر آل زكريا (@SakerAlzakarai) October 22, 2021