الموت يفجع ممثلة تركية شهيرة

ذكرت وسائل إعلام تركية، أن والد بطلة مسلسل “حكاية جزيرة” الممثلة الشهيرة ايتشا توران توفي.

وقالت الوسائل، ان "والد الممثلة الشهيرة ايتشا توران توفي بسبب غير معروف"، بحسب تركيا الان.

وتابعت أن "ايتشا تلقت عدد كبير من التعازي من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي".

وتشارك ايتشا توران بطولة “حكاية جزيرة” الى جانب الممثل التركي ألب نافروز، الا ان هذا العمل لم يحقق نسب مشاهدة عالية وقد خيّب ظن المتابعين والصحافة التركية .

آيتشا آيشين توران

هي ممثلة تركية من مواليد 25 أكتوبر 1992 . ولدت في مدينة سينوب التركية لأب تركي وأم تركية من أصول يونانية.

وتخرجت من قسم الإذاعة والتلفزيون بجامعة اسطنبول. بالرغم من سنوات عمرها الـصغيرة إلا أنها شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية الهامة.

عُرفت في العالم العربي خلال بشخصية ريهام التي قدمتها في المسلسل التركي الشهير “أثير الحب” في 2017 حققتنجاحا باهرا من خلال أول بطولة مطلقة بمسلسل “مريم”. من خلال تأديتها للشخصية الرئيسية مريم .