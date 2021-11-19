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مغنية بريطانية تخسر 45 كيلوغراما من وزنها.. كيف؟

فن وثقافة

2021-11-19 | 05:49
مغنية بريطانية تخسر 45 كيلوغراما من وزنها.. كيف؟
2,467 مشاهدة

أبهرت المغنية البريطانية أديل، جمهورها حول العالم بخسارتها لحوالي 45 كيلوغرام من وزنها، لتظهر بشكل آخر.

وأثارت الحمية التي اتبعتها المغنية البريطانية الكثير من التكهنات حول جدواها.
 
وقالت أديل معلقة على ذلك " لم أخضع لأي نظام غذائي. لا صيام متقطع ولاشيء. فقط أكلت أشياء أكثر مما اعتدت عليه لأنني أعمل بجد".
 
تحدثت خبيرة التغذية البريطانية جلين ماتين، التي شاركت في تأليف كتاب "The Sirtfood Diet" على أن أديل بدأت بممارسة هذا النظام الغذائي عندما بدأت بممارسة الرياضة، على يد المدرب بيتر غيراسيمو، الذي وجه جميع عملائه إلى هذا النظام.
 
كيف يعمل النظام الغذائي The Sirtfood Diet
 
بحسب ما نشر في الكتاب فإن الأطعمة الموجودة فيه تحفز على حرق الدهون من خلال تنشيط السيرتوينات، والتي تسمى بالعامية "الجينات النحيفة".
 
ويقال إن تناول هذه الأطعمة التي تسبب السيرتوين يمكن أن يكون له نفس تأثير الصيام على إحداث فقدان الوزن.
 
ووضعت مجلة "ماري كلير" البريطانية بعض الأطعمة التي تحفز عملية سيرتوين، وتشمل الفراولة والشوكولاتة الداكنة والتمر والحنطة السوداء والكرفس واللفت والجوز وزيت الزيتون والقهوة والنبيذ.
 
ويقال إن النظام الغذائي يركز على العديد من الأطعمة التي تشكل جزءا من حمية البحر الأبيض المتوسط، على الرغم من أن نظام Sirtfood الغذائي يعتمد في الغالب على النباتات.
 
ويعمل نظام Sirtfood الغذائي على تقليل الأطعمة المصنعة والسكر ومنتجات الألبان كاملة الدسم والعديد من النشويات.
 
ويبدو أن أديل كان يناسبها هذا النظام الغذائي بغض النظر عما إذا كانت تواظب عليه بشكل دائم او متقطع.

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