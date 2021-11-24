إصابة ليسا من "بلاكبينك" بفيروس كورونا

فرقة بلاك بينك BlackPink،هي فرقة كورية جنوبية بدأت انطلاقتها بتاريخ 8 أغسطس عام 2016 فرقة فتيات كورية جنوبية مكونة من أربعة أعضاء: جيسو، جيني، روزي، ليسا. تعد أعضاء فرقة بلاك بينك نجوماً عالمياً منذ إصدار أغنيتهم المنفردة ” Boombayah ” في يونيو 2016.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وكالات كورية أن ليسا مصابة بفيروس كوفيد-١٩ وبقية الفرقة سيقومون بحجر أنفسهم بالمنزل بعد اختلاطهم معها بانتظار صدور نتائج فحص الـ PCR.



كما احتلت عبارة "STAY SAFE LISA" المرتبة الثالثة عشر في أكثر المواضيع تداولًا حول العالم على تويتر.

