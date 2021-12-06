Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
السعودية تعلن تدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه الرياض
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

باسكال مشعلاني تستعيد ذكرياتها مع أغنية لها قبل 22 عاما

فن وثقافة

2021-12-06 | 07:28
باسكال مشعلاني تستعيد ذكرياتها مع أغنية لها قبل 22 عاما
757 مشاهدة

نجحت المغنية اللبنانية، باسكال مشعلاني، في أن تصنع لها تاريخاً كبيراً في عالم الفن والغناء، من خلال العديد من الأغاني المميزة، التي قدمتها على مدار سنوات طويلة.

ورغم اختفائها لفترات طويلة عن عالم الأضواء والشهرة، فإن مشعلاني تظل حاضرةً بأعمالها الناجحة التي مازالت ساكنة في أذهان جماهيرها بالوطن العربي، لاسيما أنها بين حين وآخر تظهر بعمل متميز يضعها في مصاف النجوم.

واستعادت مشعلاني، خلال الساعات الماضية، ذكرياتها مع أغنية "نور الشمس" التي قدمتها منذ ما يقرب من 22 عاماً؛ من خلال منشور لها عبر حسابها في "إنستغرام"، إذ كشفت أن أغنية "نور الشمس" مازال يطلبها منها جمهورها في كل مناسبة تحضرها أو تشارك فيها؛ كما استفسرت من جمهورها عن ذكرياتهم المرتبطة بهذه الأغنية.

ودونت باسكال مشعلاني تعليقاً على منشورها، قالت فيه: "من 22 عاماً نور الشمس لليوم وبعدا عم تنطلب بكل مناسبة.. خبروني ذكريات مع الأغنية".

وتفاعل الجمهور بصورة كبيرة مع منشور باسكال مشعلاني؛ وحرص العديدون على سرد بعض ذكرياتهم مع الأغنية؛ حيث قال متابع: "كان عندي 18 سنة.. وحتى الآن بحبها وبحبك"، وأضاف آخر: "أحلى ذكريات الطفولة فيها.. الله"، وزاد ثالث: "قبل 22 سنة كنت طالب في الجامعة.. وكنت بسمعها في سيارتي".

تقول كلمات الأغنية: "بتأمل فيك وبسحر جفونك وبسافر فيك ببحر عيونك.. بقلبي بغفيك والحلم جنونك شراع يدفيك من الموج يصونك.. نور الشمس نور جبينك إنت الأمس عمري سنينك.. اغمرني بهمس من حنينك واحلم بس إنت حبيبي.. نور الشمس نور جبينك إنت الأمس عمري سنينك".

وأصدرت باسكال، مؤخراً، أغنية "استنى" على قناتها الرسمية في موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات محمد الرفاعي، وألحان ملحم أبو شديد، وصوّرت باسكال الأغنية على طريقة الفيديو كليب من إخراج وليد فايد، وأطلّت بلوكات مميزة ولافتة، ضمن أجواء من الرقص والفرح.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
13:40 | 2021-12-06 13:40
13:18 | 2021-12-06 13:18
13:00 | 2021-12-06 13:00
المزيد
اعلان
بالفيديو.. قرداحي يوجه رسالة لمحمد بن سلمان ويذكره بماضي والده في لبنان
20.04%
01:35 | 2021-12-06
بالفيديو.. قرداحي يوجه رسالة لمحمد بن سلمان ويذكره بماضي والده في لبنان
01:35 | 2021-12-06
الاتحاد العراقي يبدي موقفاً شديداً من أحداث مباراة اربيل والشرطة
17.83%
11:44 | 2021-12-05
الاتحاد العراقي يبدي موقفاً شديداً من أحداث مباراة اربيل والشرطة
11:44 | 2021-12-05
&quot;مفارقة غريبة&quot;.. في بطولة كأس العرب
16.11%
15:33 | 2021-12-04
"مفارقة غريبة".. في بطولة كأس العرب
15:33 | 2021-12-04
الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق - عاجل
15.96%
08:02 | 2021-12-05
الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق - عاجل
08:02 | 2021-12-05
الموقف الوبائي يعاود الارتفاع في العراق - عاجل
15.68%
08:03 | 2021-12-06
الموقف الوبائي يعاود الارتفاع في العراق - عاجل
08:03 | 2021-12-06
الكشف عن جريمة غامضة في البصرة.. امرأة تقتل زوجها بمساعدة أبنائها!
14.38%
03:15 | 2021-12-05
الكشف عن جريمة غامضة في البصرة.. امرأة تقتل زوجها بمساعدة أبنائها!
03:15 | 2021-12-05
المزيد
خرق للسيادة
خرق للسيادة
حادث عرضي
حادث عرضي
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.