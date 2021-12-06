باسكال مشعلاني تستعيد ذكرياتها مع أغنية لها قبل 22 عاما

ورغم اختفائها لفترات طويلة عن عالم الأضواء والشهرة، فإن مشعلاني تظل حاضرةً بأعمالها الناجحة التي مازالت ساكنة في أذهان جماهيرها بالوطن العربي، لاسيما أنها بين حين وآخر تظهر بعمل متميز يضعها في مصاف النجوم.واستعادت مشعلاني، خلال الساعات الماضية، ذكرياتها مع أغنية "نور الشمس" التي قدمتها منذ ما يقرب من 22 عاماً؛ من خلال منشور لها عبر حسابها في "إنستغرام"، إذ كشفت أن أغنية "نور الشمس" مازال يطلبها منها جمهورها في كل مناسبة تحضرها أو تشارك فيها؛ كما استفسرت من جمهورها عن ذكرياتهم المرتبطة بهذه الأغنية.ودونت باسكال مشعلاني تعليقاً على منشورها، قالت فيه: "من 22 عاماً نور الشمس لليوم وبعدا عم تنطلب بكل مناسبة.. خبروني ذكريات مع الأغنية".وتفاعل الجمهور بصورة كبيرة مع منشور باسكال مشعلاني؛ وحرص العديدون على سرد بعض ذكرياتهم مع الأغنية؛ حيث قال متابع: "كان عندي 18 سنة.. وحتى الآن بحبها وبحبك"، وأضاف آخر: "أحلى ذكريات الطفولة فيها.. الله"، وزاد ثالث: "قبل 22 سنة كنت طالب في الجامعة.. وكنت بسمعها في سيارتي".تقول كلمات الأغنية: "بتأمل فيك وبسحر جفونك وبسافر فيك ببحر عيونك.. بقلبي بغفيك والحلم جنونك شراع يدفيك من الموج يصونك.. نور الشمس نور جبينك إنت الأمس عمري سنينك.. اغمرني بهمس من حنينك واحلم بس إنت حبيبي.. نور الشمس نور جبينك إنت الأمس عمري سنينك".وأصدرت باسكال، مؤخراً، أغنية "استنى" على قناتها الرسمية في موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات محمد الرفاعي، وألحان ملحم أبو شديد، وصوّرت باسكال الأغنية على طريقة الفيديو كليب من إخراج وليد فايد، وأطلّت بلوكات مميزة ولافتة، ضمن أجواء من الرقص والفرح.