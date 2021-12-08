سامر المصري يروي تفاصيل مشاركته بفيلم عالمي.. وجومانا مراد بدور زوجته

كشف الفنان السوري سامر المصري عن تفاصيل الفيلم العالمي الذي يشارك فيه، وقال إنه يحمل اسم ”نورث أوف ذا تين“، ويقوم بتصويره في ولاية ”شيكاغو“ الأمريكية، تحت إدارة المخرج رايان لامار، مؤكداً أن عمليات تصوير الفيلم لم تنتهِ بعد، فمن المتوقع أن يستمر التصوير لأسبوع آخر.





وأكد المصري أنه انتهى مؤخراً من تصوير فيلم عربي من إنتاج فرنسي وبريطاني وأمريكي، وقال إن النص قد حاز على جائزة في مهرجان كان السينمائي، مشيراً إلى أن الفيلم هو مشروع مهم جداً. وأضاف المصري لـ"إي تي بالعربي"، أن الفيلم يضم مجموعةً من نجوم مواقع التواصل الاجتماعي الأمريكان، كما أنه يجمعه بأكثر من ممثل عالمي، بالإضافة إلى زميلته الفنانة جومانا مراد والتي ستؤدي دور زوجته في أحداث الفيلم.وأكد المصري أنه انتهى مؤخراً من تصوير فيلم عربي من إنتاج فرنسي وبريطاني وأمريكي، وقال إن النص قد حاز على جائزة في مهرجان كان السينمائي، مشيراً إلى أن الفيلم هو مشروع مهم جداً.

وتابع الفنان السوري أن عمليات تصوير الفيلم كانت متعبةً وقاسية، إلا أنه أحب التجربة بشكل كبير جداً، لافتاً إلى أنه يتوقع أن يحقق العمل نجاحاً كبيراً، وأن يكون له حضور خاص جداً في عالم السينما.

وقال سامر المصري إنه يقوم حالياً بتصوير مسلسل طويل، من المقرر أن يتم عرضه في الموسم الرمضاني القادم 2022، وأشار إلى أنه عمل درامي رومانسي، يتوقع أن يحرك أحاسيس المتابعين وأن يؤثر بهم بشكل كبير جداً على حد وصفه.

والجدير ذكره أن المصري كان قد اجتمع في وقتٍ سابق بالفنانة جومانا مراد في مسلسل "باب الحارة"، فلعبت فيه دور زوجة "أبو شهاب"، والذي قام المصري بتجسيد شخصيته.