عائلة كاردشيان تحقق إنجازاً .. فما هو؟

واستمرت عائلة تلفزيون الواقع الأميركية المعروفة، التي سطع نجمها، عندما لعب أفرادها دور البطولة في البرنامج الناجح Keeping Up" With The Kardashians"، في تحقيق السيطرة العالمية، إذ تم الكشف عن ذروة شعبية هذه العائلة، من خلال رصد قاعدة المعجبين بها في منصات التواصل الاجتماعي، وهو أمر غير مسبوق تحقيقه حتى الآن.وأصبح الواقع، الذي على الجميع معرفته، حالياً، أن عائلة "كاردشيان"، تمتلك أكثر من مليار متابع، أي ما يقرب من ثُمن سكان العالم بأسره، والذي يقدر عدد سكانه بنحو 7.9 مليارات نسمة.