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الفنان محمد صبحي يرد على تركي ال الشيخ: لم أسيء للسعودية

فن وثقافة

2022-02-01 | 08:31
الفنان محمد صبحي يرد على تركي ال الشيخ: لم أسيء للسعودية
المصدر:
وكالات
3,295 مشاهدة

رد الفنان المصري محمد صبحي، اليوم الثلاثاء، على تصريحات رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ بعد وصفه بـ"المشخصاتي"، بسبب تصريحاته حول رفضه التمثيل بالسعودية.

وقال صبحي إنه "لا يزال متمسكا برأيه بشأن الطفرة الفنية التي حدثت في المملكة السعودية العربية، مؤكدًا أنه لم يسئ إليها بأي شكل من الأشكال".

وأضاف صبحي أنه "تعرض لهجوم عنيف في مصر، عندما صرّح بأنه سعيد بالطفرة التي حدثت في الرياض خلال عام واحد".

وتعليقا على وصف المستشار تركي آل الشيخ له بـ المشخصاتي، قال الفنان محمد صبحي: "مبحبش أرد على مثل هذه التصريحات".

كما قال الفنان محمد صبحي، إنه "سعيد بعرض مسرحيات مصرية عديدة على مسارح موسم الرياض، لافتا إلى أن ذلك طفرة في الفن السعودي".

وكان تركي آل الشيخ كتب على موقع التغريدات القصيرة تويتر، تعليقًا على رفض الفنان محمد صبحي عرض مسرحيته في موسم الرياض مقابل 4 ملايين دولار تحت شعار الترفيه.

وقال آل الشيخ: "والله أنا أبي أعرف إلي عرض الملايين عليه نبي نكشف على قواه العقلية.. عمومًا تراجع ولعها افتكروني في السكة بس جت غلط -حسب تعبيره".

كما تابع في الرد مرة أخرى وقال عن الفنان محمد صبحي: "هو مشخصاتي يا أخ توفيق".

يذكر أن الفنان محمد صبحي، كان قد أصدر بيانًا صحفيًا، أوضح من خلاله، أنه لم يسئ للمملكة العربية السعودية، كما روجه البعض، مؤكدًا أنه رفض عرض مسرحية في موسم الرياض مقابل 4 ملايين دولار لأنها تحت شعار الترفيه.
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