بينها العراق.. حفلات عيد الحب 2022 في الدول العربية

في 14 فبراير من كل عام، يحتفل العالم بـ"عيد الحب" أو ما يعرف عالميا باسم "الفالنتاين"، وينتظر العشاق هذه المناسبة للتعبير عن حبهم لبعضهم البعض، ولإحياء مشاعر جميلة، تأثرت بسبب ضغوط الحياة.
وفي عيد الحب أيضا، تقام الحفلات الغنائية للاحتفاء بهذه المناسبة الرومانسية.
أبرز الحفلات في عيد الحب في عدد من الدول العربية:
عمرو دياب
في 11 فبراير الجاري، يحيي المطرب عمرو دياب، حفلا غنائيا ضخما بمسرح المنارة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.
راغب علامة وإليسا
يحيي الفنان اللبناني راغب علامة حفلين فى عيد الحب بالولايات المتحدة، الأول بمدينة أورلاندو بولاية فلوريدا 13 فبراير، والثاني بلوس أنجلوس 19 فبراير الجاري، وأيضا إليسا تغني في عيد الحب هناك، إذ بدأت جولة فنية من 4 فبراير الجاري وتستمر حتى يوم 16 الشهر من الشهر.
علي الحجار
وفي 15 فبراير الجاري، يحيي الفنان علي الحجار حفلا غنائيا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
كارول سماحة
تحيي الفنانة اللبنانية كارول سماحة، يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير الجاري، حفلا غنائيا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويقود الفرقة الموسيقية المايسترو محمد الموجي.
نوال الزغبي
وتغني النجمة اللبنانية في 11 فبراير، في الأردن احتفالا بعيد الحب، ومن المتوقع أن تقدم باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة و الحديثة.
وائل جسار ويارا
وائل جسار يستعد لإحياء حفلة عيد الحب أيضًا في 11 فبراير بفندق جراند موفنبيك في دبي، بمشاركة زينية أفتيموس، وتحيي المطربة يارا في 12 فبراير حفلا على مسرح المجاز بالشارقة وروجت لهذا الحفل عبر حسابها على أنستقرام قائلة: "جمهوري الحبيب انتظروني في مسرح المجاز بالشارقة بتاريخ 12 فيراير في حفل مميز".
رحمة رياض
تتواجد رحمة رياض ليلة عيد الحب في بلدها العراق، وكتبت عبر تويتر: "موعدنا 14 فبراير نحتفل سويا بعيد الحب في أربيل".\