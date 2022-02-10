بينها العراق.. حفلات عيد الحب 2022 في الدول العربية

وفي عيد الحب أيضا، تقام الحفلات الغنائية للاحتفاء بهذه المناسبة الرومانسية.

أبرز الحفلات في عيد الحب في عدد من الدول العربية:في 11 فبراير الجاري، يحيي المطرب عمرو دياب، حفلا غنائيا ضخما بمسرح المنارة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.يحيي الفنان اللبناني راغب علامة حفلين فى عيد الحب بالولايات المتحدة، الأول بمدينة أورلاندو بولاية فلوريدا 13 فبراير، والثاني بلوس أنجلوس 19 فبراير الجاري، وأيضا إليسا تغني في عيد الحب هناك، إذ بدأت جولة فنية من 4 فبراير الجاري وتستمر حتى يوم 16 الشهر من الشهر.وفي 15 فبراير الجاري، يحيي الفنان علي الحجار حفلا غنائيا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.تحيي الفنانة اللبنانية كارول سماحة، يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير الجاري، حفلا غنائيا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويقود الفرقة الموسيقية المايسترو محمد الموجي.وتغني النجمة اللبنانية في 11 فبراير، في الأردن احتفالا بعيد الحب، ومن المتوقع أن تقدم باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة و الحديثة.وائل جسار يستعد لإحياء حفلة عيد الحب أيضًا في 11 فبراير بفندق جراند موفنبيك في دبي، بمشاركة زينية أفتيموس، وتحيي المطربة يارا في 12 فبراير حفلا على مسرح المجاز بالشارقة وروجت لهذا الحفل عبر حسابها على أنستقرام قائلة: "جمهوري الحبيب انتظروني في مسرح المجاز بالشارقة بتاريخ 12 فيراير في حفل مميز".