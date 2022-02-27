ملكة جمال أوكرانيا السابقة تنضمّ للجيش للدفاع عن بلدها (صور)

انضمّت ملكة جمال أوكرانيا السابقة "أناستاسيا لينا"، إلى الجيش الأوكراني لمحاربة الروس، والدّفاع عن بلدها ضد الغزو.



وتوجت أناستاسيا لينا بمسابقة ملكة جمال أوكرانيا وهي بعمر 24 عامًا في عام 2015، حيث تألقت بالفساتين والكعب العالي,لكن ملكة الجمال اليوم، استبدلت أسلوب حياتها الفاتن، لتضع جسدها على المحك في أوكرانيا.



خطوة الملكة الانتقال إلى ساحة المعركة للدفاع عن بلدها بعيدة كل البعد عن وظيفتها السابقة التي عملت في جميع أنحاء تركيا كمديرة علاقات عامة. خطوة الملكة الانتقال إلى ساحة المعركة للدفاع عن بلدها بعيدة كل البعد عن وظيفتها السابقة التي عملت في جميع أنحاء تركيا كمديرة علاقات عامة.

تظهر صور نشرت على منصات التواصل الاجتماعي، "أناستاسيا" في عتاد عسكري كامل في ساحات مشجرة وملاعب تدريب داخلية على مدار العامين الماضيين، لكنها الآن تأمل أن تكون تجربتها مفيدة.



وشاركت "أناستاسيا" ، محتوى وطنيًا مختلفًا على إنستغرام بالإضافة إلى تعليقاتها الخاصة على صور الحرب.



وحذرت ملكة الجمال، القوات الروسية: "كل من عبر الحدود الأوكرانية بقصد الغزو سيقتل!".



كما عبرت منشور آخر عن فخرها بالمقاومة الأوكرانية، وقالت أناستاسيا: "جيشنا يقاتل بطريقة تجعل الناتو يتقدم بطلب لدخول أوكرانيا".



من بين قصصها العديدة التي نشرتها على موقع إنستغرام، كان تشجيع متابعيها على التبرع للجيش الأوكراني.



وذكّرت أناستاسيا أتباعها بأهمية الالتزام بحظر التجول في كييف، والذي يتطلب "إخلاء شوارع المدينة بشكل عاجل".