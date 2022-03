بالفيديو: رضوى الشربيني تجهش بالبكاء أثناء تسلمها جائزة برفقة ابنتيها

وأهدت الشربيني الجائزة إلى كل سيدة وفتاة وإلى روح والدتها الراحلة.

وكشفت في هذا الإطار أنها عندما كانت طفلة كانت تستمع إلى الناس وهم يتكلمون على التطوّر الذاتي من دون ان تفهم معنى ذلك، مشيرة إلى أن الظروف أوصلتها إلى المكان الذي وصلت إليه اليوم.



واشتهرت الشربيني في دعمها للمرأة على الصعد الاجتماعية والنفسية والعملية وفي تسليطها الضوء على أهم القضايا النسوية في المجتمع خصوصًا من خلال برنامجها "هي وبس".

وتقام النسخة السابعة من she can تحت شعار "النسخة الأجرأ" من خلال ورشات عمل تعليمية لرواد الأعمال على أيدي متخصصين وخبراء في المجالات كافّة والذين حققوا نجاحات وطفرة في مجال ريادة الأعمال بمصر، ويشارك في الحلقات النقاشية لـshe can الفنانة هدى المفتي، السيناريست مريم ناعوم وبطلات مسلسل "مدرسة الروابي" الأردني.وتصدرالأسبوع الفائتخبر "خطف" الشربيني زوج زميلتها الإعلامية منى الشاذلي التراند على مواقع التواصل وهو الأمر الذي نفته جملة وتفصيلًا في فيديو على قناتها على "يوتيوب"، أكّدت فيه أنها عزباء وغير مرتبطة وعندما ترتبيط ستنشر الخبر.يذكر أن الشربيني كشفت أن استماعها إلى أغنية شيرين عبد الوهاب "المرايا" تسببت في طلاقها من زوجها، لافتةً إلى أنها عندما تطلقت كان لديها 200 جنيه مصري فقط وتعذبت كثيرًا لكنها تمكنت من التخلص من علاقة ظالمة على حدّ تعبيرها.