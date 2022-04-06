بعد وصفها الأذان بالجعير.. أحلام تهاجم شيرين رضا (صورة وفيديو)

وفي التفاصيل، وخلال حلولها ضيفة على برنامج "حبر سري" الذي تقدمه الاعلامية المصرية سمر يسري، وعند عرض صورة احلام، قالت رضا:"معنديش حاجة أقولها لها أنا معرفهاش، معرفش أغانيها وعمري ما سمعتها".وخلال الحلقة اوضحت رضا سبب وصفها للآذان بهذه العبارة، وقالت:"أنا معنديش مشكلة مع الأذان، بس طبقة الصوت لازم تكون حلوة، وأنا ساعات بمشي في الشارع وبحب أسمع صوت الأذان لما يكون المؤذن صوته حلو، أنا أكيد مش هعارض ربنا، ومعنديش مشكلة مع الصوت العالي".واضافت:"مش مهم يكون الصوت عالي، بس يكون حلو، ويكون هناك توحيد في إقامة الأذان مش كل واحد لوحده، ويحدث تداخل في الأصوات".يشار الى ان احلام كانت شنت هجوماً قويا على شيرين رضا حينها، وقالت:"لو سمحتم الأستاذة الفاشلة تبي صوت موسيقى هادية عشان ما حد يزعجها طال عمرها بس نبي نعرف ايش نوع الموسيقى شرقي ولا غربي، شر البلية ما يضحك، حسبي الله وكفى".واضافت:"زين سووووا فيك عمرو دياب لما شاتك حسبي الله عليكي، صوت الآذان جعير حسبي الله ونعم الوكيل فيكي.. يعني سووووو كلااااس".