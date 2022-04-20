"ميا خليفة" تتسبب بجدل كبير في المسلسل السوري "كسر عضم"!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعد بث حلقة أمس الثلاثاء من مسلسل "كسر عضم" السوري المثير للجدل، حيث ذكر اسم الممثلة الإباحية السابقة ميا خليفة.









وأثار المشهد ردود فعل متباينة بين من انتقده وبين من رأى أن ذكر اسم خليفة منطقي وجاء في سياق الدراما.



وفي سياق منفصل، ردت المخرجة السورية، رشا شربتجي، على اتهامات مواطنها الكاتب فؤاد حميرة، بسرقة نص مسلسله "حياة مالحة"، وتحويله بعد عشرة أعوام إلى مسلسل "كسر عضم"، الذي يعرض ضمن منافسات الموسم الدرامي الرمضاني الحالي، ويلاقي نجاحا كبيرا. وفي أحد المشاهد، تظهر إحدى الممثلات وهي تجسد دور فتاة ليل، وتضع نظارات مميزة، لتقوم زميلتها في المهنة بتشبيهها بميا خليفة.وأثار المشهد ردود فعل متباينة بين من انتقده وبين من رأى أن ذكر اسم خليفة منطقي وجاء في سياق الدراما.وفي سياق منفصل، ردت المخرجة السورية، رشا شربتجي، على اتهامات مواطنها الكاتب فؤاد حميرة، بسرقة نص مسلسله "حياة مالحة"، وتحويله بعد عشرة أعوام إلى مسلسل "كسر عضم"، الذي يعرض ضمن منافسات الموسم الدرامي الرمضاني الحالي، ويلاقي نجاحا كبيرا.

ونشرت شربتجي رسالة على حسابها في "إنستغرام"، وقالت: "بعد النجاح الذي حققه مسلسل كسر عضم من الطبيعي أن يظهر من يحاول الصيد بالماء العكر.. نحن الآن في سباق مع الزمن، وفي نهايات عمليات التصوير، وضياع الوقت في مثل هذه الترهات المقصودة طبعاً، سوف يؤخرنا عن إنجاز العمل بالشكل الذي يحترم الجمهور الذي أثنى عليه، ولنا حديث آخر بعد انتهاء عرض المسلسل".